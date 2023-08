La fintech Iceberg data lab lance un chatbot ESG destiné à faire gagner du temps aux professionnels de la RSE. Ces derniers doivent en effet manipuler des données de plus en plus nombreuses, ce qui s’avère très chronophage. La commercialisation de l’outil commencera à un coût de 50 euros par mois et par utilisateur. À terme, les entreprises pourront l’utiliser pour compiler des rapports internes. Mode d’emploi avec Pierre-Olivier Haye, chief technical officer et cofondateur d’Iceberg data lab.