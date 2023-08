Plusieurs décrets du 10 août 2023 définissent les attributions des ministres délégués, dont celles de Thomas Cazenave, nommé ministre délégué chargé des Comptes publics auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, lors de remaniement du jeudi 20 juillet. L'ex-député Renaissance reprend toutes les attributions de son prédécesseur, Gabriel Attal, devenu ministre de l’Éducation nationale. Il est notamment chargé du budget, du financement de la sécurité sociale, de la lutte contre la corruption et des pensions de l’État.