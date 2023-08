Paris-Saclay demeure la 1re université française du classement de Shanghai 2023, publié le 15 août, et gagne une place (15e) par rapport à 2022. PSL en perd une (41e), Sorbonne université, trois (46e), tandis que l’université Paris Cité progresse de dix rangs (68e). Au total, 27 établissements français sont classés, soit un de moins que dans la précédente édition, avec la sortie de l’UVSQ et de Tours et l’entrée de Poitiers. Au total, cinq universités progressent (Saclay, Paris Cité, Côte d'Azur, Rennes-I, Poitiers) et huit régressent. Le top 10 mondial reste quant à lui inchangé.