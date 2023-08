Publié au Journal officiel du vendredi 11 août 2023, le décret n° 2023-744 précise les attributions de Jean-Noël Barrot, nommé ministre délégué en charge du Numérique auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire. Avant le remaniement du 20 juillet, Jean-Noël Barrot était ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.