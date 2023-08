Un décret daté du 10 août 2023 publié au Journal officiel le 11 août définit les attributions de la ministre déléguée auprès de la ministre des Solidarités et des Familles, chargée des Personnes handicapées, Fadila Khattabi. Il s’agira de piloter "les politiques conduites par l’État en direction des personnes handicapées" mais aussi de leurs "proches aidants". En outre, la ministre déléguée devra assurer la bonne conduite des "actions menées en faveur de l’accessibilité des biens et des services", "dans tous les domaines de la vie en société". Les missions de la ministre déléguée incluent également la préparation et le suivi des "travaux de la conférence nationale du handicap et du comité interministériel du handicap" mais aussi, en lien avec la ministre chargée de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, "de la convention relative aux droits des personnes handicapées".