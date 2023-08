Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et du SNU. Décret relatif aux attributions de la secrétaire d’État auprès du ministre des armées et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel. Le décret indique que Prisca Thevenot (lire sur AEF info) "connaît de toutes les affaires en matière de jeunesse, de vie associative et de service national universel que lui confient le ministre des armées et le ministre de l’éducation nationale...