Attributions ministérielles. Le décret n° 2023-746 du 10 août 2023 est relatif aux attributions de la ministre déléguée, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Comme annoncé par AEF info (lire sur AEF info), Olivia Grégoire, notamment, "définit et met en œuvre la politique de développement de l’économie sociale et solidaire et promeut, à ce titre, les activités d’intérêt général ou d’utilité sociale qui y concourent" et "concourt...