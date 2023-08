Immobilier Les prix de l’immobilier francilien en baisse (bfmtv.com). Avec la baisse des volumes de vente et les difficultés d’accès au crédit, le marché dans les départements d’Île-de-France ne va plus connaître de hausse de prix. C’est en Île-de-France que le retournement du marché immobilier est le plus important (bfmtv.com). L’Île-de-France est la région où la chute des ventes comme la baisse des prix sont les plus notables. Avec, en ligne de mire, une baisse des prix sous la barre...