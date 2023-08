Un décret du 10 août 2023 publié au Journal officiel du 11 août 2023 précise les attributions de la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Bérangère Couillard. Nommée au gouvernement le 20 juillet dernier (lire sur AEF info), elle est notamment chargée d’assurer le suivi de la politique de lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité des chances dans le domaine social, de promouvoir la mixité et de veiller à assurer les droits des femmes.