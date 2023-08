Quel bilan des bourses ERC depuis leur création en 2007 ? AEF fait le point sur 16 ans de financements de la recherche européenne. Le Royaume-Uni arrive en tête avec 2 395 lauréats, suivi de l’Allemagne (2 389 lauréats), de la France (1 720 lauréats) et des Pays-Bas (1 350 lauréats). Parmi les pays associés, c’est la Suisse, sortie du dispositif depuis 2021, qui arrive en tête avec 289 lauréats, suivie d’Israël (169 lauréats). Au sein des chercheurs, le domaine le plus représenté est celui des sciences physiques et de l’ingénieur. Retrouvez le détail par pays, bourse, domaine et discipline.