La nouvelle 4e année d’internat de médecine générale va faire l’objet d’une nouvelle concertation à compter de septembre 2023, annoncent le MESR et le ministère de la Santé et de la Prévention dans un communiqué, le 10 août 2023. La veille, la nouvelle maquette de formation a été publiée au Journal officiel. Cette nouvelle année "sera essentiellement effectuée en stage ambulatoire" et "les internes concernés seront incités à réaliser ces stages dans les zones sous denses", est-il rappelé.