Véronique Trillet-Lenoir, cancérologue et eurodéputée, est décédée

Cancérologue et eurodéputée, ancienne directrice du Cancéropole Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, Véronique Trillet-Lenoir est décédée mercredi 9 août 2023, à l’âge de 66 ans. Stéphane Séjourné, président du groupe Renew Europe au Parlement européen, annonce son décès sur le réseau social X. Plusieurs personnalités politiques ont rendu hommage à Véronique Trillet-Lenoir. Parmi eux, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, salue une "femme de valeurs et de convictions, qui dédia sa carrière et ses multiples engagements à la santé publique".