"En Italie, l’extrême droite à visage 'humain', celui de Giorgia Meloni", présidente du Conseil des ministres depuis 2022, "vient de décider la suppression du revenu de citoyenneté", déplore la CGT, dans un communiqué publié le 9 août 2023. Cette allocation octroyée aux personnes ayant un très bas niveau de revenus sera remplacée par deux nouveaux dispositifs : un "support pour la formation et l’emploi" et un "chèque d’inclusion", réservé à un public plus restreint. Ses bénéficiaires ont d’ailleurs l’obligation d’accepter les offres d’emploi qui répondent à certaines conditions.