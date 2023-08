La capitaine de police Agnès Naudin, autrice de plusieurs livres issus de son expérience dans la police, a reçu un arrêté de révocation, daté du 30 juin 2023 et consulté par AEF info, pour "négligence professionnelle" et manquements "à son devoir de réserve et à son obligation de se consacrer à son activité". Elle conteste cette sanction qu’elle juge "disproportionnée" et va déposer un recours pour "excès de pouvoir" et un référé-suspension, annonce-t-elle à AEF info. Le 15 mai, elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel pour les mêmes motifs. Un jugement dont elle fait appel.