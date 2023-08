Plusieurs textes réglementaires importants ont été publiés durant l’été. Ceux précisant l’organisation du "pacte enseignant", notamment le décret créant la part fonctionnelle de l’Isae et de l’Isoe et la note de service attenante, ont été publiés au JO et au BO fin juillet. Début août, a paru le décret organisant le remplacement de courte durée dans le 2nd degré. Outre plusieurs nominations, d’autres textes publiés cet été portent sur la direction d’école, la reprise de l’ancienneté dans le privé pour les lauréats des concours enseignants, l’avancement, les PFMP, le harcèlement ou les AESH.