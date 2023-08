"On ne communique pas sur une 'marque' sans s’assurer de la qualité du produit", écrit le think tank Le Cercle de la réforme de l’État, dans une courte note publiée le 17 juillet 2023. Les 120 hauts fonctionnaires jugent la stratégie de la "marque employeur", mise en avant par l’administration, artificielle au regard des "crises" que traversent nombre de services publics. À l’approche de la rentrée et des nouveaux cycles de concertation dans la fonction publique sur l’agenda social 2023, les hauts fonctionnaires appellent le gouvernement à se concentrer sur "l’essentiel".