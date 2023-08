NOMINATIONS TRAVAIL, PLEIN EMPLOI, INSERTION. Audrey Lauze est nommée conseillère chargée du droit du travail et de la santé au travail au cabinet d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, à compter du 28 août 2023. JEUNESSE ET SERVICE NATIONAL UNIVERSEL. Chloé Muller est nommée cheffe du cabinet de Prisca Thévenot, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse...