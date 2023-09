Ce vendredi 8 septembre 2023, douze agentes s’apprêtent à prendre part à la cinquième édition du programme ADA. Porté par la Dinum (direction interministérielle du numérique), ce programme accompagne les agentes des filières du numérique de l’État dans leur évolution professionnelle. À l’aide de webinaires, de séances de coaching individuel ou en groupe et de rencontres avec les paires, le programme a été entièrement repensé pour mieux accompagner les agentes selon leurs besoins, leurs envies et leurs motivations, explique Rachel Wadoux, chargée de mission égalité femme-homme et diversité à la Dinum. Mais ce programme vise aussi à "renforcer l’attractivité de cette filière pour donner envie à des candidates de nous rejoindre", dans une filière où seuls 25 % des agents sont des femmes.