Deux décrets et trois arrêtés publiés mercredi 9 août 2023 au Journal officiel étendent les compétences des infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, des professionnels exerçant en laboratoire de biologie médicale et de certains étudiants en médecine et pharmacie, en matière d’administration et/ou de prescription de vaccins (lire sur AEF info). Et précisent les conditions de mise en œuvre de ces compétences ainsi que les tarifs associés. Ces textes, très attendus, sont pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, âprement discuté lors de l’examen du texte au Parlement.