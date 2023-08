Près d’une femme sur deux fait partie des néo-recrutements (titulaires ou CDI) en 2019 et en 2020 dans les EPSCP et les organismes de recherche, d’après une note du Sies publiée le 12 juillet 2023. Cette hausse intervient après un creux à 47,3 % des recrutements en 2017-2018 et 48,8 % en 2015-2016. Cette féminisation est plus rapide dans les catégories les plus qualifiées, les professeurs et les ingénieurs et cadres confirmés. Les auteurs de l’étude constatent également que "les stéréotypes par discipline se sont légèrement renforcés" pour les chercheurs des organismes.