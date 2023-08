TZCLD : la Nouvelle-Aquitaine a identifié 6 candidatures possibles, à côté du "projet émergent" bordelais

La région Nouvelle-Aquitaine va aider six territoires à candidater à l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée : Castillon-la-Bataille (Gironde), Guéret (Creuse), le pays Monts et Barrages (Haute-Vienne), la CDC d’Aunis Sud (Charente-Maritime), Agen et Poitiers, comme elle s’y est engagée en 2020 (lire sur AEF info). Il s’agit de leur permettre de bâtir une ingénierie territoriale définissant contours du projet, moyens et bénéficiaires. Les 50 nouvelles labellisations TZCLD au niveau national sont attendues après l’été 2021. La ville de Bordeaux est elle aussi en lice. Son projet, reconnu comme émergent en mars, concerne un de ses quartiers populaires, le Grand Parc, dont une partie est classée QPV . Pour accompagner la démarche, la mairie écologiste a mis en place un comité local de l’emploi ainsi qu’un comité scientifique, composé d’universitaires bordelais.