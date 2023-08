La LMDE fusionne avec Intériale, la mutuelle des agents du service public

Après la fin du régime étudiant de sécurité sociale en 2019 à la suite de la promulgation de la loi ORE (lire sur AEF info), la LMDE connaît une nouvelle étape en fusionnant avec Intériale, mutuelle des agents du service public. Cette dernière était devenue, en 2016, la mutuelle substituante de la LMDE, et a "accompagné la transformation et la modernisation" de son modèle organisationnel, "tout en préservant les offres et services adaptés à la population étudiante". Validée par l’ ACPR , cette fusion "ne génère aucun changement pour les bénéficiaires de la mutuelle étudiante qui continueront d’avoir accès aux services et garanties souscrits", indique un communiqué diffusé le 3 novembre 2021. La LMDE conservera ainsi sa "marque", tout comme ses actions de prévention qu’elle mènera sur le terrain "en partenariat avec Prévention plurielle, mutuelle du Groupe Intériale".