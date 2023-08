Publié le 11 juillet, un quatre pages du CEET compilant trois enquêtes menées sur les cadres de l’administration culturelle met en avant les inégalités de carrière liées à l’âge. Il en ressort que "l’intensification des rythmes de travail" et "l’injonction croissante à la mobilité" portées par les réformes, notamment celle de la haute fonction publique de 2021, pèsent sur les fins de carrière. Marion Demonteil, postdoctorante au CEET et chercheuse associée au Lise, rappelle à AEF info l’importance de revoir les "cibles" et les "conditions d’embauche" en faveur de l’égalité femme-homme.