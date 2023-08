En 2018, la Cnil adoptait deux référentiels relatifs aux compétences du DPO (délégué à la protection des données personnelles) (lire sur AEF info). Deux ans plus tard, elle lançait une consultation afin d’évaluer ces derniers et déterminer s’il était nécessaire d’en adapter les exigences. Le 23 août 2023, la Commission informe qu’elle adopte des ajustements à ces référentiels. Ainsi, les candidats passant l’épreuve de certification pourront le faire à distance, et l’obligation d’adresser à la Cnil le registre des personnes certifiées est supprimée. La procédure de demande d’agrément évolue également : l’organisme de certification n’est plus tenu d’exercer préalablement une autre activité dans le domaine de la certification de personnes et une accréditation spécifique à la certification des compétences du DPO devra être présentée via un guichet unique auprès du Cofrac.