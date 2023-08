Au sortir de la crise sanitaire, le CNG recensait 5 286 directeurs de la fonction publique hospitalière, soit une baisse de 12,24 % des effectifs par rapport à 2012. Face au constat d’un effritement des corps de direction, l’organisme note dans son rapport d’activité 2022 publié le 5 juin 2023 vouloir contribuer "à pourvoir les postes vacants de praticiens hospitaliers et de directeurs" et être en "capacité d’offrir des perspectives professionnelles aux corps de direction". Des ambitions importantes, compte tenu des attentes des syndicats et des négociations houleuses en cours avec la DGOS.