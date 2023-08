Publiée début juillet, une note de l’Institut Paris région affirme que l’objectif de généraliser le tri à la source des biodéchets, rendu obligatoire par la loi Agec, sera "très difficile à atteindre" en Île-de-France d’ici à la fin 2023. Pour se donner les moyens d’y parvenir, Helder de Oliveira, l’auteur du document et directeur de l’Ordif, préconise d’actionner quatre leviers afin d'accélérer la mise en place de points de collecte : "une communication claire, systématique et coordonnée", "une ergonomie simple, efficace et agréable", une contrainte réglementaire ainsi que des incitations.