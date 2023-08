Lauréate d’un appel à projets sur les systèmes de transport automatisés et bas carbone, l’agglomération rochelaise va lancer le projet "Yélo Deta", un service de minibus autonomes à la demande qui desservira des arrêts de bus, gares et parkings relais à partir de la fin 2024, annonce-t-elle à la mi-juillet 2023. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec le groupe Milla, la Régie des transports rochelais, La Rochelle Université et l’EIGSI afin de "connecter des zones de faible densité aux infrastructures de transport existantes".