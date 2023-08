Autorisations d’urbanisme. Un arrêté du 28 juillet augmente la taille minimale des pièces acceptées par la téléprocédure dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette taille passe de 10 à 40 mégaoctets pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager, et reste à 10 mégaoctets pour les autres demandes. ASE. Un arrêté du 8 août fixe la composition et fonctionnement de la commission départementale d’accès à l’autonomie de jeunes majeurs de moins...