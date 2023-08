Voici une sélection d'actualités pour la semaine du 7 août 2023 :Déport de Bruno Le Maire sur ADP : quid de Paris Europlace ?Le plan de contrôle et de surveillance du label ISR a été mis à jour ;Mighty Earth veut faire pression sur JBS dans le cadre de son introduction en Bourse aux États-Unis ;S&P abandonne le score ESG dans la notation financière ;Les banques excluent de plus en plus le financement de l'armement nucléaire (ONG).