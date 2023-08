Mis en consultation jusqu’au 10 août 2023, un projet de décret confie la police de la publicité au maire à partir du 1er janvier 2024, en application de l’article 17 de la loi climat et résilience. Ce texte autorise également la publicité numérique sur le mobilier urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants et prévoit, pour les marchés d’intérêt national, une dérogation à l’extinction nocturne des publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin.