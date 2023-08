Décès de Daniel Cohen, professeur à l’ENS-PSL et membre fondateur de Paris School of Economics

Daniel Cohen, professeur d’économie à l’ENS-PSL et président de Paris School of Economics (PSE), est décédé le 20 août 2023, annonce l’établissement sur son site internet. Agrégé en mathématiques et en sciences économiques, il enseigne à Harvard en tant que professeur invité dans les années 80. En 2006, il fonde PSE-École d’économie de Paris, établissement qu’il présidait depuis 2021. Daniel Cohen était également directeur du Cepremap. Personnalités politiques et du monde de la recherche saluent sa mémoire. Voici son parcours.