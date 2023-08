L’économie responsable a désormais une ministre de tutelle : il s’agit d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, qui était déjà en charge de ce dossier entre 2020 et 2022, lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Mehdi Mahammedi-Bouzina sera son conseiller économie sociale, solidaire et responsable à compter du 22 août.