Personnels. Décret modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’Éducation nationale relevant du ministre de l’Éducation nationale. Selon la notice, le texte :"prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale","définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité...