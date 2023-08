Voici une série de brèves sur le climat pour ces dernières semaines :Une journée de chaleur extrême équivaut à une demi-journée de grèveLa côte méditerranéenne va perdre de son attractivité touristique au profit de la côte septentrionaleL’IRA fête son premier anniversaireLes stratégies climatiques de long terme des États sont irréalistesLes utilisateurs pro-environnementaux de Twitter ont déserté la plateforme depuis son acquisition par Elon MuskLa Pologne a déposé six recours contre des textes de "Fit for 55"Le climat est parmi les sujets les plus polarisants chez les citoyens européens