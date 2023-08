Les dispositions législatives permettant d’exploiter un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs respectent-elles la Constitution ? C’est la question que va devoir trancher le Conseil constitutionnel d’ici à début novembre 2023. L’instance a en effet été saisie le 2 août par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par plusieurs associations antinucléaires (dont Meuse nature environnement, FNE, Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire), selon qui l’article L542-10-1 du code de l’environnement ne respecte ni le "droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" ni le "principe de solidarité intergénérationnelle" ni celui de "fraternité transgénérationnelle". Ces trois notions ne figurent pas en tant que telles dans la Charte de l’environnement mais résultent, selon les ONG, de la combinaison de ses articles et de son préambule.