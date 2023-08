Le modèle de "parcours d’études linéaires" est en train de "laisser place à 'une nouvelle norme' de trajectoire étudiante, marquée par des ruptures et des changements de cursus", rappelle Marie-Paule Couto, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis, dans le numéro de la revue Diversité publiée en mai 2023. Elle y dresse le profil de "six classes" d’étudiants en réorientation, allant de ceux issus des familles les plus modestes à ceux disposant de plus de ressources. Elle souligne également le manque de données disponibles sur le sujet.