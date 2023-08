Au sein des 38 pays membres, le taux de chômage est resté à son plus bas niveau historique (4,8 %) pour le troisième mois consécutif en mai 2023, selon la note de conjoncture de l’OCDE sur les perspectives d’emploi, dévoilée le 11 juillet 2023. "Le taux de chômage est resté stable par rapport à avril 2023 dans 14 pays de l’OCDE, dont la France, l’Allemagne et le Japon, tandis qu’il a diminué dans 13 pays, dont l’Autriche, la Colombie, la Grèce, l’Italie et la Norvège. En revanche, il a augmenté dans 5 pays de l’OCDE, dont le Canada et les États-Unis", souligne l’organisme.