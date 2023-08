Éducation nationale : quels sont les chantiers de l’année 2023-2024 ?

Outre la présence d’un nouveau locataire de la rue de Grenelle, Gabriel Attal, d’autres nouveautés vont émailler la rentrée 2023. Parmi elles, la mise en place du "pacte" enseignant, qui doit notamment entraîner le remplacement "systématique" des enseignants absents. Le ministère devrait aussi enclencher une réflexion sur la "reconnaissance du métier" et l’autorité. D’autres catégories de personnels seront à l’ordre du jour de l’agenda social. Par ailleurs, le calendrier du bac devrait être modifié. En outre, des mesures doivent améliorer la lutte contre le harcèlement, renforcer les savoirs fondamentaux – via notamment une "nouvelle classe de 6e" et le "plan maternelle" – ou agir pour les territoires ruraux. La rentrée voit également se mettre en place la réforme de la voie pro : gratification des lycéens professionnels en PFMP, bureaux des entreprises, nouvelle carte des formations…