Le groupe Veolia multiplie les projets de réutilisation des eaux usées en France, avec 50 dispositifs lancés en moins d’un an au sein de stations d’épuration et représentant une économie d’1,25 million de mètres cubes d’eau potable par an, affirme-t-il mardi 1er août 2023. Son objectif consiste désormais à déployer 200 unités de recyclage de l’eau d’ici à la fin 2024.