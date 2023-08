Le cabinet de Geneviève Darrieussecq s’étoffe de trois nouveaux conseillers

Trois nouveaux conseillers sont nommés au cabinet de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, par arrêté du 29 juillet 2022 : Marianne Cornu-Pauchet, conseillère amélioration de la compensation du handicap, de l’accès aux droits et à la santé, Maxime Triquenaux, conseiller discours et prospective, et Héloïse Léon, conseillère communication et presse.