Une nouvelle circulaire datée du 2 août 2023 détaille les critères d’attribution de congés bonifiés ou de mobilité outre-mer pour les agents publics qui en font la demande. Elle dresse une liste non-exhaustive et non-cumulative de critères que doivent remplir les agents des trois versants pour en bénéficier. Dans un objectif de simplification, certains critères sont considérés comme "irréversibles" et permettront aux agents concernés d’accéder plus facilement à des congés bonifiés ou à une mobilité outre-mer.