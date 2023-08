Les organismes agissant pour la promotion de la formation technologique et professionnelle qui souhaitent bénéficier à titre dérogatoire de la part barème (ou hors quota) de la taxe d’apprentissage devront déposer leur dossier de candidature entre le 1er novembre et le 15 décembre 2023, précise le ministère du Travail sur son site internet, le 4 août 2023. Comme chaque année, les ministères chargés de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle lancent un appel à candidature en vue d’arrêter une liste nationale des organismes éligibles sur trois ans. Pour y figurer, les structures devront respecter les dates annoncées et transmettre leur dossier de candidature sur la nouvelle plateforme SOLTéA. À ce stade, les modalités de dépôt ne sont pas encore connues, mais la liste des documents nécessaires est d’ores et déjà publiée sur le site du ministère.