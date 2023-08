Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :plusieurs nominations et une cessation de fonction au cabinet de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ;une nomination à la direction générale de l’énergie et du climat ;une nomination au cabinet de la ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales et de la Ruralité Dominique Faure ;le lancement d’une enquête sur le ressenti de la chaleur par Bordeaux métropole ;la commande de stations de distribution d’hydrogène par la start-up Hysetco.