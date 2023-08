Mesures nominatives PERSONNES HANDICAPÉES. Par un arrêté du 21 juillet 2023, sont nommés au cabinet de Fadila Khattabi, ministre déléguée auprès de la ministre des Solidarités et des Familles, chargée des Personnes handicapées :Marianne Cornu-Pauchet, directrice adjointe du cabinet ;Julie Bloch-Delmas, conseillère accessibilité universelle et préparation des jeux Paralympiques ;Cécile Chevalier, conseillère vie à domicile, aidants et habitat inclusif ;Charly...