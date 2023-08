Un an après sa nomination à la présidence du Cnesco aux côtés d’André Tricot, Agnès Florin veut "poursuivre la démarche de production de ressources scientifiques avec, en plus, un accompagnement dans la mise en œuvre de politiques éducatives", indique-t-elle à AEF info en juillet 2023. Ces projets, qui s’appuient sur "des références solides et des travaux d’expérimentation et de mise en œuvre, nécessitent des moyens financiers" ; or, la coprésidente s’inquiète qu’à ce jour, ces derniers n’aient pas encore été reconduits par le MENJ. "La prochaine conférence de comparaisons internationales en novembre portera sur le bien-être à l’école", poursuit Agnès Florin, suivie, en décembre, d’une autre sur "l’enseignement et l’apprentissage des maths au primaire". Autres sujets dont compte s’emparer le Cnesco : les effets de la formation sur la connaissance et l’utilisation de l’IA par les enseignants.