JOP de Paris 2024. Un arrêté du 31 juillet 2023 prévoit la mise en place d’une signalisation routière relative aux voies et portions de voies réservées à certains véhicules pour les JOP de Paris 2024, pour la période du 1er juillet au 15 septembre 2024. Les véhicules concernés sont ceux de secours et de sécurité, ceux des personnes accréditées par le Cojop, les taxis et les véhicules de transport en commun, notamment. Ministère de la Justice. Un arrêté du 3 août 2023...