U15 Canada, association de 15 grandes universités de recherche du pays, appelle à augmenter massivement le financement fédéral de la recherche dans ses recommandations pour le budget 2024, publiées le 2 août 2023. U15 plaide ainsi pour "augmenter de 50 % le financement fédéral des bourses d’études supérieures et bourses doctorales et postdoctorales", "investir 200 M$ pour la recherche dans des domaines sensibles" ou encore créer 750 nouvelles chaires de recherche. L’objectif est ainsi de "mettre fin à l’érosion de l’écosystème de la recherche du Canada" et "d’inverser la fuite des cerveaux".