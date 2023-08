"L’assurance maladie doit se montrer prête à vraiment coconstruire le dispositif MonSoutienPsy" (Florent Simon, SNP)

En marge de l’installation du comité de suivi du dispositif MonSoutienPsy, le 27 juillet dernier, la directrice déléguée de la Cnam , Marguerite Cazeneuve, avait présenté à AEF Info sa vision des avancées réalisées et des améliorations restant encore à faire sur ce parcours de soins (lire sur AEF info). En contrepoint à cette première analyse, le secrétaire général du syndicat national des psychologues (SNP), Florent Simon, explique quant à lui pourquoi l’actuel dispositif provoque l’ire d’une partie des psychologues opposés aux arbitrages opérés par l’assurance maladie. Au cœur des désaccords, les questions notamment de l’adressage obligatoire par un médecin et du nombre limité de séances et de leur facturation. Au-delà des sujets de fond, le SNP déplore aussi un problème de "dialogue "avec l’assurance maladie et plaide pour une remise à plat complète du dispositif MonSoutienPsy.

AEF INFO : Votre syndicat est-il favorable au développement d’une prise en charge des consultations en ville ou considérez-vous, comme une partie de votre profession, qu’il faudrait avant tout renforcer le financement des structures publiques telles que les CMP ?

Florent Simon : Nous sommes favorables à cette idée qu’il faudrait d’abord renforcer le service public. Nous avons en France la chance d’avoir un système qui, depuis les années 60, permet à n’importe quelle citoyenne ou citoyen d’accéder à des psychologues de manière totalement prise en charge par l’assurance maladie. Ce système repose entre autres sur les CMP. Mais c’est justement parce qu’il y a un sous-investissement dans ces structures, entraînant des listes d’attente abyssales, que l’assurance maladie tente de contourner le problème en lançant de nouveaux dispositifs tels que celui-ci. Ce n’est pas la bonne réponse.

Il faut à la fois renforcer les structures publiques en augmentant le nombre de postes de psychologues et dans le même temps développer un dispositif en libéral qui permette une prise en charge complémentaire. Mais il ne s’agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. La question du remboursement des consultations dans le secteur libéral doit s’inscrire dans le cadre d’une politique globale d’amélioration de la qualité sur les soins psychiques. Or, ce n’est pas le cas avec le dispositif MonSoutienPsy.

AEF INFO : Quelles sont les principales critiques que vous émettez à l’encontre du dispositif établi par l’assurance maladie ?

Florent Simon : La très grande majorité de notre profession ne comprend même pas le sens de ce dispositif, c’est-à-dire la manière dont il a été construit. L’assurance maladie n’a jamais tenu compte de nos remarques et s’est entêtée à construire quelque chose qui est très clairement inadapté à la fois au public et au travail des psychologues.

Le premier problème concerne l’adressage obligatoire par un médecin. Plusieurs études, dont des études internationales, ont prouvé que, quand on met un médecin entre le psychologue et la personne exprimant un besoin, un nombre conséquent de patients renonce finalement à consulter un spécialiste. Cet adressage ne fluidifie absolument pas les parcours mais au contraire limite l’accès aux soins pour tout une partie du public. De multiples raisons expliquent ce constat. Certaines personnes ne souhaitent pas nécessairement exposer certaines difficultés très personnelles devant leur médecin traitant. Les médecins n’ont pas non plus la formation nécessaire pour déceler certaines demandes non directement formulées par leurs patients puisqu’ils ne sont généralement pas formés à la psychopathologie.

AEF INFO : Est-ce que le fait de passer par un médecin ne joue pas quand même un rôle d’orientation et d’aiguillage vers la réponse la plus adaptée en fonction du type de besoins exprimés ?

Florent Simon : Les médecins n’ont jamais attendu ce dispositif pour pouvoir nous orienter des patients en libéral. C’est quelque chose d’assez fréquent dans la pratique actuelle. Le problème ne réside non pas dans la relation médecin-psychologue - qui fonctionne assez bien - mais dans l’adressage obligatoire qui constitue une étape supplémentaire et une barrière inutile pour une partie du public. En outre, je crois que les psychologues sont tout à fait en mesure, au regard de leur formation, de pouvoir réorienter si nécessaire un patient vers un CMP ou dans des centres où il y a une vraie pluridisciplinarité. Nous, ce que nous défendons plutôt, c’est le fait que le psychologue puisse renvoyer vers le médecin ou que le médecin puisse renvoyer vers le psychologue, mais sans qu’il s’agisse d’une obligation. Il faut laisser la pertinence de cette coordination à l’appréciation des professionnels eux-mêmes, ainsi qu’au regard de la situation clinique rencontrée.

AEF INFO : Avez-vous d’autres critiques à l’encontre de MonSoutienPsy ?

Florent Simon : L’autre principale critique, c’est bien sûr la question de la tarification des séances. Les choix unilatéraux de tarification opérés par l’assurance maladie sont problématiques car ils ne tiennent pas compte du fait que nous sommes une profession pratiquant une durée de séance bien plus longue que d’autres professions. La durée moyenne d’une séance, pour assurer une écoute de qualité, s’établit entre trois quarts d’heure et 1h15. Actuellement, les tarifs proposés en libéral se situent donc en moyenne autour de 60 euros, même si cela varie bien sur en fonction des situations et territoires.

Or, quand vous êtes rémunérés à hauteur de 30 € bruts par séance – ce qui est le montant fixé pour le dispositif MonSoutienPsy – On arrive très vite à une forme d’abattage qui va à l’encontre même des principes de notre métier. Pensez-vous qu’avec des séances de 20-25 minutes on puisse aborder dans de bonnes conditions des sujets parfois très difficiles pour nos patients, qui révèlent souvent l’existence de traumatismes, par exemple à la suite d’un divorce ou d’un burn-out ? C’est totalement incohérent avec l’éthique de notre profession. Je travaille moi-même auprès d’enfants. Outre le temps de discussion et d’observation passé auprès de l’enfant lui-même, il faut aussi tenir compte du temps passé ensuite avec les parents. Ce sont des séances assez longues mais c’est nécessaire pour permettre une prise en charge de qualité. De nombreux types de thérapies nécessitent de même de prévoir un temps long. Or le dispositif conçu par l’assurance maladie passe outre toute cette complexité inhérente à notre profession et pousse à une logique de volume au détriment de la qualité.

De même, la limitation à 8 séances est complètement arbitraire et ne tient absolument pas compte des besoins des patients. On ne peut pas commencer une prise en charge, qui peut parfois faire remonter des traumatismes profondément enfouis, et s’arrêter en milieu de traitement en laissant les patients sans solutions. C’est un peu comme si on demandait à un chirurgien de s’arrêter en pleine opération de chirurgie cardiaque car il aurait dépassé le temps de prise en charge préalablement déterminé par le ministère. Pour notre profession comme pour nombre d’autres, tout ne peut pas rentrer dans des grilles administratives préalablement établies. Il existe de nombreux traumatismes qui prennent du temps pour être traités et qui ne sont pas forcément repérables au cours d’une première session d’évaluation des besoins. Ce nombre de séances est complètement à côté de la plaque, complètement à côté de la réalité clinique de notre travail.

AEF INFO : Votre syndicat plaide donc pour une prise en charge sans limites ?

Florent Simon : Oui, nous soutenons l’idée qu’il n’y a pas à mettre d’emblée de limitation au nombre de séances. Vous pourriez me répondre qu’évidemment cela va creuser les déficits publics. Mais plusieurs études démontrent également que, à moyen terme, et parfois même à court terme, rembourser les psychothérapies s’avère toujours rentable, tant pour la personne elle-même que pour la collectivité.

Quand les gens peuvent consulter librement et sont bien accompagnés, les effets sur leur santé psychique sont évidents et cela entraîne de multiples retombées positives. L’amélioration de leur bien-être a des effets sur de multiples sphères, notamment en milieu professionnel où cela contribue de manière préventive à réduire certains arrêts longs et des phénomènes tels que le burn-out. Certaines études estiment ainsi que, pour un euro investi, les retombées positives pour la collectivité peuvent s’élever entre 1,16 et 1,9 euro en fonction du profil du patient.

Pour l’assurance maladie elle-même, c’est un choix rationnel, puisque cela permettrait probablement de réduire le développement des maladies psychosomatiques. C’est une manière aussi de réduire potentiellement le recours aux médicaments qui représente une tendance très forte en France. Notre apport en tant que professionnels s’inscrit ainsi également dans le développement des approches non médicamenteuses qui sont à la fois bénéfiques aux patients mais aussi source d’économies potentielles pour le système de santé.

AEF INFO : Avez-vous formulé ces critiques auprès des pouvoirs publics en amont de la conception du dispositif ?

Florent Simon : Bien sûr, ces critiques étaient déjà remontées dès le processus d’expérimentation lancé en 2017 dans quatre départements (lire sur AEF info). Notre syndicat s’était volontiers engagé dans cette démarche, mais nous avons constaté depuis que les pouvoirs publics restaient sourds à toutes les remarques. S’ils avaient tenu compte des remontées, on n’en serait pas là aujourd’hui et le dispositif actuel, complètement hors-sol, ne serait pas boycotté par 93 % de la profession (1) .

AEF INFO : Concernant la question de la tarification, Marguerite Cazeneuve soutient qu’il s’agit d’un modèle raisonnable pour les professionnels puisque les consultations dans le cadre de MonSoutienPsy ne sont censées représenter qu’une partie de l’activité d’un professionnel, celui-ci restant par ailleurs libre de pratiquer les tarifs de son choix hors de ce dispositif spécifique. Qu’en pensez-vous ?

Florent Simon : Nous avons un clair désaccord là-dessus. Ce tarif n’est absolument pas raisonnable. Ce que nous constatons, c’est que les particularités de notre travail sont totalement mises de côté.

AEF INFO : Seriez-vous favorables à une solution à mi-chemin, qui consisterait à maintenir le même niveau d’effort du côté de l’assurance maladie – avec un remboursement de 30 euros par séance – tout en offrant la possibilité aux psychologues de pratiquer des dépassements, dont la prise en charge pourrait par ailleurs être négociée avec le secteur des complémentaires santé ?

Florent Simon : Nous ne fermons pas la porte à cette piste, mais il faudrait voir concrètement comment cela pourrait être négocié avec le ministère de la Santé. Nous avions nous-même questionné les pouvoirs publics sur cet aspect et on nous a répondu que ce n’était pas à l’ordre du jour, donc j’ai le sentiment qu’il n’y a pas d’ouverture possible de leur côté. Sur le principe, cela reste pour moi une piste à étudier mais cela n’efface pas le fait que le reste du dispositif – avec l’adressage, le nombre de séances, etc. - reste très mal conçu. Les éléments problématiques sont tous liés les uns aux autres. Modifier ce seul aspect du dispositif et pas les autres n’est pas la bonne réponse et ne réglera aucunement les problèmes.

AEF INFO : Lors de la crise du Covid, les complémentaires santé avaient conclu un accord de place pour permettre, à titre exceptionnel et hors du cadre contractuel, le financement de certaines consultations. Cette prise en charge se faisait notamment sans adressage. Était-ce un modèle qui vous semblait plus convenir que l’actuel dispositif proposé par l’ AMO ?

Florent Simon : À l’époque, c’est un modèle que nous avions justement pu discuter et qui avait fait l’objet d’échanges avec les représentants des organismes complémentaires. L’une des différences avec MonSoutienPsy, c’est que nous avions pu avoir une véritable discussion avec les complémentaires. Cela a notamment permis à de nouveaux publics de franchir la porte de nos cabinets grâce à l’absence de prescription obligatoire et c’est une très bonne chose. Cette prise en charge représentait donc une bonne idée mais il s’agissait d’un financement sur une durée limitée et le nombre de séances aurait dû être revu à la hausse pour permettre un accompagnement dans la durée.

AEF INFO : Avec la fin de la crise du Covid, et la mise en place de MonSoutienPsy, avez-vous constaté un désengagement des complémentaires santé dans le financement des consultations ?

Florent Simon : C’est difficile de vous apporter une réponse précise car les remontées de nos adhérents font état de situations très variées en fonction des mutuelles. Certaines ont effectivement diminué voire supprimé leur prise en charge, mais d’autres continuent à rembourser certaines consultations, voire augmentent leur prise en charge.

AEF INFO : Concernant le dispositif MonSoutienPsy, vous avez décidé de ne pas participer au comité de suivi. Pour quelles raisons ?

Florent Simon : L’architecture même de ce comité est problématique puisque les trois quarts des membres du comité sont directement nommés par le ministère et sont parties prenantes du dispositif. Ce n’est pas représentatif de notre profession qui est très largement opposée au modèle actuel. Il aurait fallu que des psychologues non conventionnés soient également invités à participer à ces discussions.

On observe de plus un double discours de la part des pouvoirs publics. D’une part ceux-ci mettent en place ce comité de suivi en affirmant vouloir améliorer leur dispositif, mais d’autre part, lors de chaque intervention publique, leurs représentants montrent bien qu’ils n’ont aucune intention de modifier les éléments centraux de ce dispositif. Toute réelle discussion sur la tarification, l’adressage ou le nombre de séance semble d’emblée écartée. À quoi sert donc ce comité de suivi, autrement qu’à faire la publicité d’un dispositif ne pouvant faire l’objet d’aucune évolution tangible ?

Par ailleurs, notre syndicat est profondément heurté par le fait d’avoir été accusé de pratiquer des menaces à l’encontre des professionnels conventionnés (lire sur AEF info). Des informations tout à fait erronées sur notre syndicat ont aussi été répandues. La directrice déléguée de la Cnam a également qualifié sur les réseaux sociaux certains retours de terrain de nos collègues de ''sketch''. Au-delà des divergences de fond, il y a donc un vrai problème de méthode et de qualité du dialogue proposé par l’assurance maladie.



AEF INFO : Quel geste pourrait être entrepris du côté de l’assurance maladie pour permettre une reprise des discussions avec votre syndicat ?

Florent Simon : Ce que nous souhaiterions, c’est que de véritables discussions soient ouvertes avec tous les professionnels pour concevoir un dispositif répondant vraiment aux attentes des patients, et non pas aux schémas préétablis par l’assurance maladie. Actuellement, toutes nos propositions sont balayées d’un revers de main. Il faut que l’assurance maladie soit vraiment prête à coconstruire ce dispositif. Il faut aussi qu’ils démontrent vouloir appréhender la problématique dans sa globalité, en pensant une véritable politique globale pour les soins psychiques – et une politique qui puisse vraiment articuler et penser la complémentarité entre les structures publiques et les cabinets libéraux.