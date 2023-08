Suite au coup d’État au Niger, l’AEFE "a activé la cellule de crise de l’agence dès le 28 juillet et suit l’évolution de la situation de manière régulière et attentive, en liaison étroite avec le MEAE", indique l’agence dans un communiqué le 3 août 2023. Elle assure "un suivi précis des personnels titulaires et recrutés locaux", et "la majorité des personnels sont actuellement en dehors du territoire nigérien". L’agence dit aussi "se préparer à différents scenarii pour la rentrée du 1er septembre, y compris la mise en place de l’enseignement à distance afin d’assurer la continuité de la scolarisation des élèves" : "La direction de l’enseignement, de l’orientation et de la formation de l’AEFE est mobilisée pour travailler à la mise en œuvre de cette option", assure l’agence.