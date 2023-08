Un arrêté du 27 juillet 2023 publié au Journal officiel du 4 août 2023, porte nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Bérangère Couillard. Cécile Courault est nommée directrice de cabinet, Kenneth Bourienne directrice de cabinet adjointe et conseillère spéciale, Georges Salaün chef de cabinet, et Emmanuelle Dufourt, cheffe de cabinet adjointe et conseillère parlementaire. Trois autres conseillers viennent compléter l’équipe de la nouvelle ministre.